﻿ Пропал житель Олайне: его машину нашли в непривычном месте, Mixnews.lv

Происшествия |

Пропал 28-летний житель Олайне Давис Перконс, с воскресенья, 23 декабря 2018 года о нем ничего не известно. Об этом сообщает Bezvests.lv. Последний раз мужчина был замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в мессенджере WhatsApp он последний раз прочитал 23 декабря в 12:44.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кегарагсе. Со слов знакомого, Давис ушел около 2 часов дня, но точное время неизвестно, потому что сам знакомый в это время еще спал.

По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla, Reģ. Nr OL91. Машина была припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем в другой стороне города.

Никаких сведений от пропавшего до сих пор нет. Телефон выключен.

Приметы: рост 190 см, спортивного телосложения.

Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.