﻿ Под Ригой найден бигль: уже четыре дня пес ждет своих хозяев, Mixnews.lv

Происшествия |

21 декабря к дому одной семьи в поселке Упесциемс, Гаркалнской волости приблудился кобель породы бигль. Жителей Латвии просят распространить эту информацию, чтобы до Рождества и Нового года пес вернулся домой. К 25 декабря хозяин собаки так и не объявился.

Как сказано в сообщении, чип животного был проверен, но никакой информации о хозяевах на нем не оказалось. Оставлен телефон, по которому можно звонить - 29131513.