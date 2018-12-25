﻿ Золитуде: водитель не пускал "скорую", пока не выбежали разъяренные жители, Mixnews.lv

Золитуде: водитель не пускал "скорую", пока не выбежали разъяренные жители (30)
Происшествия | 25 декабря 2018 года, 14:53
В группе "Zolitūde Inc." в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как в во дворе рижского микрорайона Золитуде легковой автомобиль не пропускает оперативный транспорт Службы неотложной медицинской помощи.
Водитель "легковушки" не давал медикам проехать, несмотря на включенную сирену и проблесковые маячки. Спустя некоторое время к машине подбежали люди – предположительно, жильцы соседних домов – после чего водитель уступил и сдал назад, дав "скорой" проехать.
"Надеюсь этот товарищ посмотрит на себя со стороны", - прокомментировал ситуацию автор ролика.
Другие пользователи под публикацией также раскритиковали действия водителя легкового автомобиля.
По номерам видно - тупой хохол
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два выродка тролля,уже "прокомментировали",статью.
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латысских потриотв уже херачат все кому не лень, щеглы лотысские не могут за себя постаять на родине, им даже союзники в ресторанах ломают носы с хрустом0661
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