﻿ Золитуде: водитель не пускал "скорую", пока не выбежали разъяренные жители, Mixnews.lv

Золитуде: водитель не пускал "скорую", пока не выбежали разъяренные жители (30)

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Происшествия | 25 декабря 2018 года, 14:53

В группе "Zolitūde Inc." в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как в во дворе рижского микрорайона Золитуде легковой автомобиль не пропускает оперативный транспорт Службы неотложной медицинской помощи.

Водитель "легковушки" не давал медикам проехать, несмотря на включенную сирену и проблесковые маячки. Спустя некоторое время к машине подбежали люди – предположительно, жильцы соседних домов – после чего водитель уступил и сдал назад, дав "скорой" проехать.

"Надеюсь этот товарищ посмотрит на себя со стороны", - прокомментировал ситуацию автор ролика.

Другие пользователи под публикацией также раскритиковали действия водителя легкового автомобиля.

Комментарии 30
Alex3 часа назад
По номерам видно - тупой хохол
8
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.3 часа назад
два выродка тролля,уже "прокомментировали",статью.
8
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yes3 часа назад
латысских потриотв уже херачат все кому не лень, щеглы лотысские не могут за себя постаять на родине, им даже союзники в ресторанах ломают носы с хрустом0661
9
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