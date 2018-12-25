﻿ Золитуде: водитель не пускал "скорую", пока не выбежали разъяренные жители, Mixnews.lv

Происшествия |

В группе "Zolitūde Inc." в соцсети Facebook опубликовано видео, на котором видно, как в во дворе рижского микрорайона Золитуде легковой автомобиль не пропускает оперативный транспорт Службы неотложной медицинской помощи.

Водитель "легковушки" не давал медикам проехать, несмотря на включенную сирену и проблесковые маячки. Спустя некоторое время к машине подбежали люди – предположительно, жильцы соседних домов – после чего водитель уступил и сдал назад, дав "скорой" проехать.

"Надеюсь этот товарищ посмотрит на себя со стороны", - прокомментировал ситуацию автор ролика.

Другие пользователи под публикацией также раскритиковали действия водителя легкового автомобиля.