﻿ ГПСС напоминает об осторожности при запуске фейерверков, Mixnews.lv

Происшествия |

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба, 24 декабря в 17:24 был получен сигнал о взрыве самодельной пиротехники в многоэтажном жилом доме, который вызвал пожар. Один человек пострадал и был передан меидкам.

В сравнении с прошлыми годами, в предыдущем году число жертв, которые получили тяжелые травмы в результате попустительского использования пиротехники в Новогоднюю ночь, было рекордным – 12 человек. Взрослые получали травмы из-за того, что не соблюдали правила безопасности во время использования пиротехники, а 10-летний мальчик в прошлую Новогоднюю ночь получил серьезные ожоги рук, когда в комнате попытался запустить петарду.

Чаще всего пиротехника взрывается в руках у пострадавших или попадает им в лицо, ноги. Как правило, травмы носят очень тяжелый характер и оставляют последствия на всю дальнейшую жизнь.

Чаще всего причиной трагедии становятся невнимание и попустительство – запуск пиротехники в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение безопасной дистанции при использовании пиротехнических изделий.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ

Если приобретаешь пиротехнические изделия, то делай это только в тех магазинах, которые имеют на это разрешение. Никогда не приобретай пиротехнику «с рук» - она может быть очень некачественной и небезопасной.

Не пытайся изготовить пиротехнику самостоятельно!

Всегда внимательно читай и соблюдай инструкцию, приложенную к пиротехническому изделию!

Если какая-то из ракет не загорелась – не пытайся это осуществить повторно.

Пиротехнику никогда нельзя направлять на себя или на окружающих.

Помни: ракета может ранить не только находящихся в округе людей, но попасть в окна близлежащих домов, балконы и нанести серьезные травмы.

Следи за тем, чтобы пиротехнические изделия не оказались в руках у несовершеннолетних. Рассказывай детям о том, на сколько серьезными могут быть последствия, если не используется инструкция по использованию пиротехнических изделий и не соблюдаются правила безопасности.

Между тем, сотрудники Государственной Службы неотложной медицинской помощи напоминают, что в праздники не стоит забывать о тех, кто живет один.

"Помни о своих пожилых родственниках или соседях, которые проживают одни. Позвони им лишний раз, навести! Каждый день медики получают вызовы к пожилым людям, которые у себя дома или на улице, во дворе, по дороге до сарайчика, упали с дровами и не могут встать. В состоянии беспомощности они оказываются из-за внезапных проблем со здоровьем, иногда, получив травму при падении, а иногда у них, из-за возраста, просто нет сил, чтобы в одиночку справиться с ситуацией, в которой они оказались", - напоминают специалисты.

Возможно, самый лучший подарок, который можно еще успеть подготовить своей бабушке, дедушке или другому живущему в одиночестве человеку в преклонном возрасте – кнопка безопасности. Это возможность, которая обеспечит гарантию, что в трудную минуту пожилой человек не останется один.

Если болеете хроническим заболеванием – своевременно запаситесь медикаментами.

"Из-за того, что в продолжительные праздники аптеки могут быть закрыты или работать ограниченное время, убедись уже сейчас, имеются ли у тебя необходимые медикаменты в нужном количестве. Если запасы лекарств подходят к концу – отправляйся к своему семейному врачу и в аптеку. Таким образом ты себя обезопасишь", - напомнили меидки.

Проверьте свою "домашнюю аптечку".

Если в праздники ты заболел или получил травму, то следует обращаться в ближайшее медицинское учреждение к дежурному врачу или в пункт неотложной медицинской помощи. Расположение самого ближайшего врача ты сможешь найти тут. Также, если не знаешь, как себя вести в случае болезни или внезапного обострения хронической болезни, смело обращайся по телефонному номеру Семейных врачей – 66016001. И в праздники он работает круглосуточно.

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