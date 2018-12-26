﻿ Жительница Ливаны купила йогурт с крысятами, Mixnews.lv

Жительница Ливаны купила йогурт с крысятами (7)
Происшествия | 26 декабря 2018 года, 19:26
Жительница Ливаны Андра опубликовала на своей странице Facebook фото йогурта с крысятами, который накануне купила ее свекровь в местном магазине, пишет manaoga.lv.
"Йогурт по вкусу оказался горьким и каким-то не таким. Когда она вылила весь продукт на тарелку, то из пачки вывалился сначала один крысеныш, потом второй. Посмотрела ближе - это детеныши крыс. Да-да, крыс, а не мышей. Такое рождественское чудо нам не пришлось по душе, больше в нашем доме йогурт не приветствуется", - рассказывает Андра.
В Америке это была бы многомиллионная компенсация.
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ļoti garšīgs patriotu ēdiens 100%
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качественные латвийские продукты и так во всём, приятного аппетита пьяный гномик
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