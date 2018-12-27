﻿ Олень не смог выбраться с обледенелого водоема, Mixnews.lv

Олень не смог выбраться с обледенелого водоема (1)
Происшествия | 27 декабря 2018 года, 12:39
Вчера в Кримулдской волости спасатели вывели оленя с обледенелой поверхности водоема, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Отмечается, что животное не могло добраться до берега самостоятельно.
Во время праздничных выходные спасатели также освободили косулю в Елгаве, а в Лиепае сняли с дерева кошку.
В Даугавпилсе, на улице Аглонас, спасатели помогли выбраться из ямы собаке.
Фото из Flickr/d.g.photos
Спасателей и всех неравнодушных людей с Рождеством и Новым годом!!!
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