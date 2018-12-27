﻿ Олень не смог выбраться с обледенелого водоема, Mixnews.lv

Происшествия |

Вчера в Кримулдской волости спасатели вывели оленя с обледенелой поверхности водоема, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Отмечается, что животное не могло добраться до берега самостоятельно.

Во время праздничных выходные спасатели также освободили косулю в Елгаве, а в Лиепае сняли с дерева кошку.

В Даугавпилсе, на улице Аглонас, спасатели помогли выбраться из ямы собаке.

Фото из Flickr/d.g.photos