﻿ Экзотические подарки: в Латвии изъяты сервал, сова и чучело крокодила, Mixnews.lv

Происшествия |

За последние несколько месяцев в Латвии вскрыты несколько случаев нелегальной торговли экзотическими животными. Во время проверок сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при содействии Управления защиты природы нашли и изъяли чучела двух крокодилов и рыси, а также живого сервала (кустарниковую кошку) и сипуху.

Полиция выяснила, что частные лица пытались продать чучела двух крокодилообразных животных по 100 евро за каждое, чучело крокодила за 6000 евро, чучело рыси за 500 евро, а также живого сервала за 8000 евро. Ни один из продавцов не смог предъявить документы, в которых бы объяснялось происхождение чучел и животного.

Также проверяющие установили, что в обход закона о защите животных в Латвии пытались продать и обыкновенную сипуху — темную сову.

Изъятые чучела направлены на экспертизу, а полиция занимается проверкой документов, предъявленных владельцами сервала и сипухи. Все материалы переданы специалистам Управления по защите окружающей среды.

Фото из Flickr/Robin Waarts