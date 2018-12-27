﻿ Полицейские в Цесисе встретили гуляющую ночью пьяную девочку, Mixnews.lv

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В ночь на 27 декабря полицейские Цесиса заметили в общественном месте несовершеннолетнюю девочку в алкогольном опьянении, сообщает представитель Госполиции Илзе Моте.

У девочки констатировали 1,19 промилле. Стражи порядка напоминают, что несовершеннолетним лицам запрещено употреблять алкоголь, а также запрещено давать спиртные напитки юношам и девушкам, пока им не исполнилось 18 лет.

Во время праздников полиция усиленно следит за порядком в общественных местах. Госполиция Латвии продолжает рейды на трассах. Всего за праздничные дни оштрафовано около шестидесяти водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Рейды по всей стране будут продолжаться до 3 января.