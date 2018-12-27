﻿ Ситуация на дорогах Латвии: год заканчивается на трагичной ноте, Mixnews.lv

Происшествия |

В праздничные выходные дни было задержано 93 автоводителя в состоянии алкогольного опьянения, половина из них - в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле алкоголя, сообщил в интервью Латвийскому телевидению начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

По сравнению с прошлогодними рождественскими выходными это намного больше, отметил он. Правда, в этом году на Рождество было на один выходной день больше, добавил Крапсис.

Один автоводитель был задержан по подозрению в управлении автомашиной в состоянии наркотического опьянения.

Увы, уходящий год в сфере дорожного движения завершится на негативной ноте - с большим числом пострадавших и погибших в ДТП, добавил Крапсис.

Тем временем, в четверг утром в ДТП в Мадоне погиб молодой человек, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

Помощник начальника Видземского регионального управления Госполиции Илзе Моте сообщила агентству ЛЕТА, что ДТП произошло после полуночи. На перекрестке улиц водитель автомашины "Honda" не справился с ее управлением, машина съехала с проезжей части дороги и врезалась в дерево.

В автомашине находились четыре молодых человека, в ДТП они получили различные травмы. Один из них, пассажир машины 1999 г. рожд., от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.