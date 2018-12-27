﻿ В Олайне продолжаются поиски пропавшего Дависа, Mixnews.lv

Происшествия |

В поисках пропавшего игрока в регби, олайнчанина 28-летнего Дависа Перконса активно участвуют как представители Латвийской федерации регби (LRF), так и клуба Miesnieki, так и сами жители города.

Пока что Госполиция и добровольцы безрезультатно обыскали территорию в Олайне в радиусе пяти километров от места, где вечером 23 декабря была найдена машина Дависа Toyota Corolla.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кенгарагсе. Со слов знакомого, он ушел от него днем.

В воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla, Reģ. Nr OL91. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.

Большая просьба к местным жителям Олайне: обратите внимание на записи своих регистраторов, а также записи с камер наружного наблюдения. Возможно, на видеозаписях есть молодой человек, изображенный на фото или его машина.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения. Серые глаза. Волосы коротко стриженые, стрижка асиметричная - один висок выбрит. Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.