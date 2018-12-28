﻿ Погоня под Ригой: пьяный водитель угнал машину и попал в ДТП, Mixnews.lv

Происшествия |

Накануне Рождества некий мужчина сообщил по телефону 110 об опасном водителе, который на автомашине Honda едет в направлении Кекавы, пишет La.lv.

Выехав на место, сотрудники полиции решили перехватить автомобиль у Кекавского ротационного круга. Поравнявшись с правоохранителями, водитель проигнорировал их призыв остановиться и лишь увеличил скорость.

В конце-концов водитель не справился с управлением и попал в аварию. Мужчина не хотел выходить из авто, поэтому полиции пришлось применить физическую силу и заключить нарушителя в наручники. Такие же действия были применены к пассажиру, так как он также закрылся в машине.

Позднее выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения, а машина была заведена при помощи короткого замыкания.

Фото: Skaties.lv