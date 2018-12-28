﻿ Погоня под Ригой: пьяный водитель угнал машину и попал в ДТП, Mixnews.lv

Погоня под Ригой: пьяный водитель угнал машину и попал в ДТП (1)
Накануне Рождества некий мужчина сообщил по телефону 110 об опасном водителе, который на автомашине Honda едет в направлении Кекавы, пишет La.lv.
Выехав на место, сотрудники полиции решили перехватить автомобиль у Кекавского ротационного круга. Поравнявшись с правоохранителями, водитель проигнорировал их призыв остановиться и лишь увеличил скорость.
В конце-концов водитель не справился с управлением и попал в аварию. Мужчина не хотел выходить из авто, поэтому полиции пришлось применить физическую силу и заключить нарушителя в наручники. Такие же действия были применены к пассажиру, так как он также закрылся в машине.
Позднее выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения, а машина была заведена при помощи короткого замыкания.
Фото: Skaties.lv