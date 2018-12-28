﻿ Поступил сигнал о задымлении в закрытом центре Go Planet, Mixnews.lv

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В пятницу, 28 декабря, в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов о задымлении в закрытом здании развлекательного центра Go Planet, пишет Skaties.lv.

Вызов поступил в 11:33. Прибыв на место, пожарные задымления не констатировали и в 11:51 закончили свою работу.

Центр Go Planet был закрыт в 2014 году.

В целом, как сообщили в ГПСС, за минувшие сутки в пожарах погибли два человека, пострадали еще четверо.

Один человек погиб в пожаре в Риге. В жилом доме на втором этаже горела мебель и бытовые предметы на площади 6 кв.м.

Около часа ночи возник пожар в Салацгривском крае, где в двухэтажном жилом доме горела квартира площадью 40 кв.м и крыша с чердаком над ней. До прибытия пожарных из здания эвакуировались девять человек. Два человека в пожаре пострадали, погиб один. Пожар был локализован в 4 часа, его тушение продолжается.

Два человека пострадали также в пожарах в Цесвайнском крае.