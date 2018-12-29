﻿ Берлин: BMW с латвийскими номерами наехал на людей, Mixnews.lv

Происшествия |

В Берлине водитель на автомобиле BMW третьей серии на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом в субботу, 29 декабря сообщает Bild. Отмечается, что у автомобиля латвийские номерные знаки.

Инцидент произошел в 2.30 ночи в столичном районе Веддинг. На опубликованных фотографиях с места происшествия видны пятна крови.

Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель BMW не пострадал.

Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. Начато расследование.

Фото: Bild