﻿ Берлин: BMW с латвийскими номерами наехал на людей, Mixnews.lv

Берлин: BMW с латвийскими номерами наехал на людей (8)
Происшествия | 29 декабря 2018 года, 12:20
В Берлине водитель на автомобиле BMW третьей серии на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом в субботу, 29 декабря сообщает Bild. Отмечается, что у автомобиля латвийские номерные знаки.
Инцидент произошел в 2.30 ночи в столичном районе Веддинг. На опубликованных фотографиях с места происшествия видны пятна крови.
Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель BMW не пострадал.
Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. Начато расследование.
Фото: Bild
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Visticamāk Latviešuvalodīgas Urla ! Atņemt tādam tiesības uz mūzu!
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Skaidri redzas ka tas ir 100% Latvietis.Sodīt un atņemt tiesības.
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