﻿ Берлин: BMW с латвийскими номерами наехал на людей, Mixnews.lv

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Берлин: BMW с латвийскими номерами наехал на людей (8)

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Происшествия | 29 декабря 2018 года, 12:20

В Берлине водитель на автомобиле BMW третьей серии на большой скорости вылетел на тротуар и сбил пять человек. Об этом в субботу, 29 декабря сообщает Bild. Отмечается, что у автомобиля латвийские номерные знаки.

Инцидент произошел в 2.30 ночи в столичном районе Веддинг. На опубликованных фотографиях с места происшествия видны пятна крови.

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Сообщается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Водитель BMW не пострадал.

Полицейские задержали водителя. По предварительной информации, он был пьян. Начато расследование.

Фото: Bild

Комментарии 8
nelojals1 час назад
Очередной латысський пидриотс торопился вернуться на родину
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Latviešu patriots 21 час назад
Visticamāk Latviešuvalodīgas Urla ! Atņemt tādam tiesības uz mūzu!
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Latviešu Patriots1 час назад
Skaidri redzas ka tas ir 100% Latvietis.Sodīt un atņemt tiesības.
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