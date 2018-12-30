﻿ Женщину средь бела дня изрезал бывший друг: очевидцы не пришли на помощь, Mixnews.lv

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Накануне Рождества в Риге, на перекрестке улиц Маскавас и Прушу на 31-летнюю Марию напал бывший друг. По словам пострадавшей, мужчина набросился на нее со спины и стал наносить удары ножом: он изрезал ей шею, лицо, руку, а также почти задел легкое. Как рассказала Мария, нападение было совершено средь бела дня, недалеко от остановки, вокруг было много прохожих, однако никто не поспешил ей на помощь. Об этом сообщает Degpunktā, пишет rus.Delfi.lv.

По словам женщины, она направлялась на работу, когда почувствовала резкий толчок в спину. Развернувшись, она увидела своего бывшего спутника жизни.

"Он подошел сзди, левой рукой схватил меня за горло, а правой стал колоть ножом. Он ударил меня несколько раз, наверное, более 10. Он бил в шею, в лицо, по вискам, один удар пришелся на левую руку, он почти задел одно легкое. По заключению врача — три из этих ранений могли стать для меня смертельными", — рассказала Мария.

Она вспоминает, что вокруг было много свидетелей, кто бы мог поспешить на помощь, однако никто не поспешил. Израненная женщина бросилась на проезжую часть к машинам, после этого нападавший сбежал.

"Я выбежала на проезжую часть, там как раз образовалась пробка. Я пыталась открыть двери в машинах и просила о помощи. Только два человека быстро среагировали, это были парень и девушка. Что они сделали? Она достали аптечку, взяли бинты и вызвали скорую. А один шофер просто захлопнул дверь", — пояснила пострадавшая.

Женщину доставили в больницу, где она провела в реанимации четверо суток, за это время ей сделали несколько операций, в том числе наложили много швов на лицо. Сейчас ее жизни уже ничто не угрожает, однако придется еще некоторое время провести в больнице, а затем ей предстоит и реабилитационный период.

"Я собираюсь обращаться в суд, потому что такой человек не может находиться в обществе. Это очень страшно. Просто полиция была более заинтересована в том, чтобы мы пошли на мировую и решили бы эту проблему мирным путем, а не через суд", — указала Мария.

По ее словам, они поддерживали отношения с 44-летним мужчиной около шести лет, но затем она приняла решение расстаться. В тот момент, когда она сообщила о своем решении другу, он больше не мог себя контролировать: стал злоупотреблять алкоголем, начал проявлять агрессию, следить за бывшей подругой и даже бить.

"Наши отношения не были серьезными, мы даже не жили вместе. Жили не особо хорошо, хотелось чего-то лучшего, и я встретила другого человека. С этого все и началось", — рассказала пострадавшая.

В первый раз бывший друг напал на Марию 7 октября, после чего пострадавшей пришлось две недели провести дома. Затем экс-кавалер исцарапал женщине машину, а потом проколол колеса. И хотя подозреваемого вызывали на беседу в полицию, никаких результатов она не принесла. Женщина рассказала, что у ее бывшего бойфрендa есть связи в правоохранительных органах и раньше он сам работал в полиции.

В Кенгарагском участке полиции по данному факту начат уголовный процесс, виновному грозит реальное лишение свободы. Спустя несколько дней — 24 декабря — подозреваемого удалось задержать. В настоящее время он содержится под стражей, свою вину в содеянном он признал.

В участке его принадлежность к госструктурам не комментируют.

Глава отдела криминальной полиции Кенгарагского отделения полиции Инга Мейкшане подтвердила, что пострадавшей женщине и раньше оказывалась помощь, а именно, насильнику было запрещено приближаться к жертве, однако, "к сожалению, злоумышленника удалось остановить только, посадив за решетку".

Стоит отметить, что ранее об этом чрезвычайном происшествии сообщил в соцсетях нынешний друг Марии Эдмундс Свикис. Мужчина просит максимально распространить эту информацию, чтобы этот рецидив не был замолчан и виновный был наказан по всей строгости закона.