﻿ Пропала 40-летняя жительница Кримулдского края, Mixnews.lv

Происшествия |

40-летняя Кристинe Берзиня, живущая в Кримулдском крае, с 5 декабря 2018 года не подает о себе известий, телефон выключен, пишет поисковая организация Bezvests.lv. Со слов близких, в день пропажи женщина ездила к семейному врачу, а затем в VSA Лимбажи, откуда домой до сих пор не вернулась.

В этот же день вечером звонила и сообщила, что заедет к родным в Ригу, но родственникам об этом ничего не известно, до них Кристина не доехала и домой не вернулась.

При себе у пропавшей была черная дамская сумочка через плечо с золоченой отделкой, 2 мобильных телефона s40 и Sony Experia.

ПРИМЕТЫ: голубые глаза, волосы черные, крашеные, завязанные в хвост.

Была одета: в черную осеннюю куртку, длиной до бедер, с капюшоном и застежкой-молнией, в синие джинсы. На ногах были кроссовки оранжевые с синим с надписью SANDIC, на шее синий шарф, на голове кепка серая с большими синими буквами МТ и маленькими буквами МТ по всей кепке. На руках были вязаные синие перчатки. В правом ухе серебряная серьга с синим глазком.

Особые приметы: на левом плече татуировка "Kasparovičs", шрамы после операции на левой лопатке, на копчике и внутренней стороне левой руки.

Просьба ко всем, кто видел женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.