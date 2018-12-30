﻿ Bezvests: 22-летний парень с 12 сентября не выходит на связь с близкими, Mixnews.lv

22-летний Артур Вушканс с 12 сентября 2018 года не выходит на связь с близкими, телефон выключен. Ни бывший работодатель, ни знакомые и никто из друзей не знает, где он может находиться, пишет поисковая организация Bezvests.lv

Последний раз говорил по телефону с бабушкой 11 сентября 2018 года, после этого его видели 12 сентября с полудня и до вечера. Со слов близких известно, что в день пропажи , 12 сентября, молодой человек поехал из Лимбажи в Цесис в гости и назад так и не вернулся. На связь ни с кем из родных больше не выходил до сих пор.

ПРИМЕТЫ: нормального телосложения, серые глаза, темные брови и волосы. Как был одет - неизвестно, особых примет нет. При себе, возможно, были документы, телефон.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084 или в полицию по номеру 110.