﻿ В Зиепниеккалнсе пропала пенсионерка; родные просят помощи, Mixnews.lv

Происшествия |

79-летняя рижанка Таисия Коновалова 29 декабря 2018 года вышла из многоэтажного дома в Зиепниеккалнсе, на Эбельмуйжас, и домой до сих пор не вернулась, пишет поисковая организация Bezvests.lv.

Точное время неизвестно, никто женщину выходящей из дома не видел. Телефон с собой не брала, поскольку направлялась в церковь. Могла пойти на остановку автобуса 40 маршрута, на котором часто ездила в Кафедральный собор. Периодически страдает от провалов в памяти, проявляются признаки деменции.

С собой носит черную сумку и пенсионное удостоверение.

Была одета: в бордовую куртку, черные полосатые брюки, на голове серая шапка.

Просьба ко всем, кто видел женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.