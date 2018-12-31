﻿ Взрыв многоэтажного дома в России: 79 жильцов пропали без вести, Mixnews.lv

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Около 4:00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последней информации, четыре человека погибли, судьба еще 79 человек остается неизвестной, пишет РИА Новости.

"Обрушился седьмой подъезд, всего их 12. Прописано в этом подъезде 110 человек, эвакуировано 19 человек, из завалов извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек", - сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Он также уточнил, что, судя по разрушениям, взрыв произошел, предположительно, на втором этаже над аркой для проезда для машин во двор.

По данным Климова, сейчас городские власти выясняют, сколько жильцов реально находилось в подъезде на момент взрыва. В результате трагедии погибли три человека, все взрослые, уточнил он.

Между взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы смогли покинуть квартиры, сообщили РИА Новости очевидцы трагедии.

"В шесть утра проснулись от взрыва. То есть была какая-то вспышка. Потом мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом, через некоторое время, мы услышали крики "Вызывайте скорую, пожарных!", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сначала не было понятно, что произошло, люди начали выбегать из дома — и только тогда заметили разрушения.

"Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно. <…> Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Все, что было внутри, все вниз ушло", — уточнила женщина.

#RUSIA

Al menos 3 muertos y varios desaparecidos tras una brutal explosión de gas en un edificio residencial de #Magnitogorsk, 1.700 km al este de #Moscú. pic.twitter.com/Li0ACQ9wUK — eSPAINews (@eSPAINews) 31 декабря 2018 г.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области