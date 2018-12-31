﻿ Взрыв многоэтажного дома в России: десятки жильцов пропали без вести (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

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Около 4:00 по московскому времени в Магнитогорске Челябинской области обрушился подъезд жилого дома, по данным регионального УФСБ, основная причина происшествия — взрыв бытового газа. По последней информации, четыре человека погибли, пишет РИА Новости

Судьба 35 человек остается неизвестной после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщил журналистам представитель МЧС России.

"Четверо погибших, пять находятся в стационарных больницах в разной степени тяжести, судьба 35 неизвестна", — сказал он.

Между взрывом газа в жилом доме в Магнитогорске и обрушением подъезда прошло несколько минут, благодаря чему некоторые жильцы смогли покинуть квартиры, сообщили РИА Новости очевидцы трагедии.

"В шесть утра проснулись от взрыва. То есть была какая-то вспышка. Потом мы, естественно, выбежали на балкон, начали смотреть, что произошло, но было темно и непонятно, что случилось. Но потом, через некоторое время, мы услышали крики "Вызывайте скорую, пожарных!", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, сначала не было понятно, что произошло, люди начали выбегать из дома — и только тогда заметили разрушения.

"Обрушился один подъезд с последнего по первый этаж. Мы сначала в темноте думали, что часть, потому что с другой стороны дома он был целый, не было видно. <…> Уже когда взошло солнце, увидели, что с главной стороны проспекта осталась просто одна панельная стена. Все, что было внутри, все вниз ушло", — уточнила женщина.

#RUSIA

Al menos 3 muertos y varios desaparecidos tras una brutal explosión de gas en un edificio residencial de #Magnitogorsk, 1.700 km al este de #Moscú. pic.twitter.com/Li0ACQ9wUK — eSPAINews (@eSPAINews) 31 декабря 2018 г.

Видео момента взрыва в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области опубликовали в интернете. На размещенном на YouTube ролике, который длится несколько секунд, видно, как закачалась камера в помещении и появилась вспышка.

В Магнитогорске объявлен режим ЧС. В городе сейчас морозно, температура минус 17 градусов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Расследование поручено следователям-криминалистам центрального аппарата.

Сообщается, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск.

Жители Магнитогорска несут цветы и мягкие игрушки на место взрыва газа в жилом доме, передает корреспондент РИА Новости. Жители города принесли к месту взрыва мягкие игрушки и свечи, устроили небольшой мемориал в память о погибших при обрушении через дорогу от дома, где произошла трагедия. Рядом с импровизированным мемориалом несколько машин скорой помощи и автомобили спасателей.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области