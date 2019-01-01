﻿ Трагедия в Риге: на Новый год сгорела квартира, есть погибшие, Mixnews.lv

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В новогоднюю ночь, в одной из квартир пятиэтажного дома вспыхнул пожар, который унес жизнь одного человека, и еще шесть человек пострадали, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

Пожар произошел на улице Улброкас, вскоре после полуночи. Открытым пламенем горела целая квартира, огонь стремительно распространялся.

Перед прибытием ГПСС из дома своими силами эвакуировались восемь человек. Пожарные при помощи лестниц и подъемников спасли еще 18 человек, шесть из которых пострадали и были переданы на попечение врачей.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша сообщила, что все пострадавшие были пожилыми людьми. Погиб мужчина 75 лет, а в больницу были доставлены три человека - две женщины без сознания в тяжелом состоянии и один мужчина в состоянии средней тяжести.

Пожар удалось ликвидировать за три часа.

Также с 0.31 до 1.11 поступило 11 вызовов о горящих урнах для мусора в разных районах Риги.

После полуночи было зарегистрировано несколько пожаров, связанных с неправильным использованием пиротехники.

Добавим, как свидетельствует статистика ГПСС, в целом в 2018 году в пожарах в Латвии погибли 83 человека.