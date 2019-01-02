﻿ ГПСС: новогодние выходные стали самыми трагическими за последние годы, Mixnews.lv

Происшествия |

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 пожаров, в одном из них погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Во вторник, 1 января, около четырех часов дня пожарные получили вызов в Талсинский край, где сгорела хозяйственная постройка. Обследуя место пожара, сотрудники ГПСС обнаружили человеческие останки.

За первые сутки года в пожарах погибли уже два человека, а пострадали пять человек.

Как отметила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, новогодние выходные были одними из самых трагическими за последние три года, так как за четыре дня в пожарах погибли четыре человека.

Причиной большинства пожаров в праздники стало неосторожное обращение с огнем.

Согласно статистике ГПСС, в 2018 году в результате пожаров в Латвии погибли 83 человека.

Фото: flickr.com/jaffamagazine