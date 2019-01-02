﻿ Bezvests продолжает поиски пропавшего жителя Олайне Дависа Перконса, Mixnews.lv

Происшествия |

Добровольцы поисковой организации Bezvests.lv продолжают проверять все возможные версии внезапного исчезновения жителя Олайне Дависа Перконса, но новых зацепок и следов пропавшего найти так и не удалось, сообщает BEZVESTS.LV.

Напомним, молодой мужчина перестал выходить на связь 23 декабря 2018 года. Нашли только его машину, припаркованную в необычном месте на другом конце Олайне.

30 декабря 2018 года, когда растаял снег и видимость на местности стала значительно лучше, руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский решил снова обследовать территорию, провел разведку подозрительных участков, чтобы на следующий день задействовать дрон и более тщательно осмотреть поверхность с высоты.

Найденные в результате небольшой разведки вещи и предметы одежды были зафиксированы для последующего изучения.

31 декабря с утра был запущен дрон, который пролетел над лесными участками и канавами вдоль железнодорожных путей, полей и пустырей, подозрительные участки были отмечены и затем фото- и видеозаписи были более тщательно изучены уже на компьютере.

Но при ближайшем рассмотрении снятых фрагментов подозрения не подтвердились.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения. Серые глаза. Волосы коротко стриженые, стрижка асиметричная - один висок выбрит. Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.