﻿ Видземе: в аварии пострадал ребенок, Mixnews.lv

Происшествия |

Во вторник, 1 января, в Вариньской волости Смилтенского края произошла авария, в ходе которой пострадал ребенок, сообщила помощница начальника управления Видземского региона Госполиции Илзе Моте.

По ее словам, водитель автомобиля VW Sharan выбрала неподходящую скорость и вела себя недостаточно внимательно, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и заехало в канаву.

Моте рассказала, что в минувшие дни в Видземе за руль в нетрезвом состоянии сели десять автоводителей и четыре велосипедиста. Большинство из них не имели при себе водительских прав.

После проверки состояния алкогольного опьянения трех автоводителей, концентрация алкоголя у них на выдохе составила более двух промилле. Все случаи были зарегистрированы 1 января.

Например, в Цесисе у водителя Audi концентрация алкоголя в организме составила 2,14 промилле, он также не имел при себе водительских прав. В Валмиере у водителя Audi A3 концентрация алкоголя в крови составила 2,08 промилле, в свою очередь в Лимбажском крае у водителя Nissan Primera концентрация алкоголя в крови составила 2,1 промилле. Всем нарушителям оформлены административные протоколы.

Фото: pxhere.com