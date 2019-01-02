﻿ В Агенскалнсе на дорогу упало дерево: троллейбусы опаздывают, Mixnews.lv

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Из-за упавшего от ветра дерева в Риге остановилось движение троллейбусов нескольких маршрутов, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.

Движение транспорта приостановлено на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю - проблемы коснулись троллейбусов 5, 9, 12 и 25 маршрутов.

Представитель предприятия Байба Барташевича указала, что на данный момент транспорт задерживается уже на 30 минут и его движение будет возобновлено после того, как дерево будет убрано. Троллейбусы, оборудованные дизельными двигателями будут перенаправлены по улице Калнциема, поэтому некоторые транспортные средства все же продолжают движение.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv