﻿ В Агенскалнсе на дорогу упало дерево: троллейбусы опаздывают, Mixnews.lv

В Агенскалнсе на дорогу упало дерево: троллейбусы опаздывают (1)
Из-за упавшего от ветра дерева в Риге остановилось движение троллейбусов нескольких маршрутов, сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme.
Kapseļu ielā #Rīga #Latvija nokritis koks, dēļ kura tika mainīta trolejbusu maršruti un izveidojās #sastrēgums Kapseļu, Kalnciema un Melnsila ielās.— BreakingLV (@breakinglv) 2 января 2019 г.
Jevgēnija L. pic.twitter.com/eIBlEH4O3S
Движение транспорта приостановлено на перекрестке улиц Мелнсила и Капселю - проблемы коснулись троллейбусов 5, 9, 12 и 25 маршрутов.
Представитель предприятия Байба Барташевича указала, что на данный момент транспорт задерживается уже на 30 минут и его движение будет возобновлено после того, как дерево будет убрано. Троллейбусы, оборудованные дизельными двигателями будут перенаправлены по улице Калнциема, поэтому некоторые транспортные средства все же продолжают движение.
Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv