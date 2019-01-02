﻿ Дорожный апокалипсис: автобус, фуры, легковушки слетели в кювет, Mixnews.lv

Происшествия |

На дороге Рига-Лиепая съехал в кювет и опрокинулся автобус Салдус-Рига, сообщает LTV7. На месте происшествия работают два пожарных расчета, спасатели, пять бригад Неотложной медицинской помощи, а также бригада Госполиции. Движение ограничено.

В автобусе находились 12 пассажиров и водитель. Травмы получили 5 пассажиров. Тяжело пострадавших, к счастью, нет. Людей доставили до библиотеки в Пиенаве, чтобы в тепле дождаться другого автобуса.

Precizējam: Tukuma novadā grāvī ieslīdējušajā autobusā atradās 12 pasažieri un autovadītājs. Ugunsdzēsēji glābēji pa autobusa priekšējo logu un lūku izglāba 5 cilvēkus, kuri bija cietuši un tika nodoti @NMPdienests , savukārt astoņi cilvēki no autobusa izkļuva pašu spēkiem. — VUGD (@ugunsdzeseji) 2 января 2019 г.

По данным ГПСС, из автобуса были извлечены 5 пострадавших пассажира, которые были переданы медикам. Остальным 8 удалось выбраться самим.

Как сообщила Служба неотложной медицинской помощи, сейчас бригады "скорой" помощи работают с 5 пассажирами, получившими травмы. "Люди в сознании, в стабильном состоянии", - сказано в сообщении "скорой" помощи.

Negadījuma vietā strādā 5 mediķu brigādes, šobrīd palīdzība tiek sniegta 5 autobusa pasažieriem, kuri guvuši traumas. Cilvēki ir pie samaņas, stabilā stāvoklī. https://t.co/VtkK942Cui — NMPdienests (@NMPdienests) 2 января 2019 г.

Informējam, ka VUGD darbus notikuma vietā pabeidza. pic.twitter.com/5ocdekXaSv — VUGD (@ugunsdzeseji) 2 января 2019 г.

Очевидцы публикуют фото- и видеосвидетельства этой аварии, а также других ДТП, в частности аварии, произошедшей между Елгавским шоссе и виадуком на Яунмарупе.

Сообщество Facebook "DTP_Latvia" публикует фото из Зилупе, где машина съехала со скользкой дороги и влетела в забор частного дома.

На дороге Мадона-Плявиняс фура съехала с дороги в кювет.

Еще одна легковушка BMW врезалась в фуру и тоже слетела в кювет. Как пишет автор фото, из BMW люди сбежали.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в ночь на четверг в Курземе небо прояснится, а на остальной территории Латвии продолжится метель, сильнее она будет в восточных регионах, прогнозируют синоптики.

Дороги обледенеют и будут скользкими, местами возможны снежные заносы. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными.

Фото: очевидцев в Twitter и Facebook