﻿ Гражданка Латвии погибла в Таиланде, выпав с балкона гостиницы, Mixnews.lv

Происшествия |

В Таиланде, выпав с балкона шестого этажа гостиницы, погибла 29-летняя туристка из Латвии.

Трагедия произошла на курорте Карон. Кристина Р. приехала в Таиланд 24 декабря вместе с мужем и сыном и планировала находиться там до 8 января.

Муж погибшей Андрей Р. пришел в гостиницу после празднования Нового года примерно в 3.30. Он видел, как жена перебралась через перила балкона, поскользнулась и упала, сообщают местные источники.

Муж считает, что произошел несчастный случай. Женщина употребляла алкоголь, но в момент трагедии не была пьяна. В Таиланд семья отправилась с 19-месячным ребенком.

В момент трагедии ребенок находился в номере отеля.

По данным полиции Таиланда, в номере не было обнаружено следов беспорядка и какой-либо борьбы тоже не выявлено. Расследование происшествия продолжается.