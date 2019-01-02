﻿ Непогода разбушевалась: более 3000 семей в Латвии остались без света, Mixnews.lv

Происшествия |

Вечером 2 января было нарушено электроснабжение примерно 3000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии, сообщили на предприятии.

Сильный ветер, скорость которого на побережье достигает 29 метров в секунду, вызвал локальные повреждения. Как отмечает компания, благодаря ремонтным работам последних лет, чистке трасс и инвестициям в развитие электросети эти повреждения невелики, и работники Sadales tīkls оперативно их устраняют.

Предприятие продолжает работу в усиленном режиме, следит за направлением ветра и прогнозами метеорологов.

После того, как порывы ветра в Латвии усилились, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила более 30 вызовов в связи с разрушениями, вызванными ветром.

Как сообщили в ГПСС, большинство вызовов поступили в Рижском регионе, по два в Курземе и Видземе.

В основном спасателям пришлось срубать сваленные ветром деревья. В одном месте упал фонарь, а три вызова были связаны с сорванными кусками крыши.

Самый сильный ветер, 29 метров в секунду, зарегистрирован утро в Лиепайском порту, а позже в Вентспилсском порту.