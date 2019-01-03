﻿ Дело Rīgas satiksme: суд оставил под арестом бизнесмена Мартинсонса, Mixnews.lv

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Рижский окружной суд решил оставить под арестом подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme предпринимателя Мариса Мартинсонса.

Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс после заседания суда отказался от комментариев, а адвокат Айвар Пурмалис сообщил, что Мартинсонс по-прежнему не признает своей вины, но дал показания. В деле нет ясности, кто из должностных лиц Рижской думы получил взятку, добавил адвокат.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит. Согласно закону, суд Видземского предместья Риги через два месяца примет решение, будет ли продлен арест подозреваемого. В то же время следователь Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) может изменить ему меру пресечения в любой момент.

В конце декабря суд рассматривал просьбы о пересмотре мер пресечения еще трем подозреваемым по этому делу - директор департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, руководитель предприятия Леон Бемхенс и сотрудник компании Škoda Transportation Владислав Козак были оставлены под арестом.

Суд Видземского предместья дал санкцию на арест Мартинсонса 12 декабря, но он обжаловал это решение в Рижском окружном суде.

Как сообщалось ранее, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками Rīgas satiksme. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств. Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Фото: twitter.com