﻿ Трагическое начало года: в Вецмилгрависе найден труп мужчины, Mixnews.lv

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В среду, 2 января, в рижском районе Вецмилгравис, в квартире было найдено тело мужчины, сообщили в Госполиции.

Утром в среду правоохранительные органы отправились на вызов в Вецмилгравис, где в квартире был найден труп 42-летнего мужчины, у которого было разбито лицо.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемого в совершении убийства - им оказался 54-летний мужчина, который был уже ранее судим за такие преступления, как нанесение телесных повреждений, воровство и торговлю наркотиками.

Согласно информации в распоряжении полиции, подозреваемый гостил у погибшего в ночь на 2 января. Мужчины распивали алкоголь и между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый сильно избил мужчину, после чего пострадавший умер.

Правоохранительные органы начали уголовный процесс о намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений, которые по невнимательности виновного привели к смерти пострадавшего. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.