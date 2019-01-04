﻿ Из-за технических проблем задержали отправление парома Tallink в Стокгольм, Mixnews.lv

Из-за технических проблем задержали отправление парома Tallink в Стокгольм (2)

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Происшествия | 4 января 2019 года, 07:16

В Рижском порту из-за небольших технических проблем на более чем три часа задержалось отправление в Стокгольм парома Isabelle компании Tallink Grupp. Пассажиры рассказали LTV, что проблемы возникли из-за открытых ворот.

Паром должен был отправиться в 17.30.

Позднее задержку отправления в рейс прокомментировали представители компании Tallink.

"Возникла необходимость провести сервисные технические работы, которые незамедлительно были начаты. Ремонт был необходим одному из механизмов закрывания так называемых дверей. Запланированное время прибытия парома в Стокгольм около 13 часов по шведскому времени, 4 января", - пояснили в компании.

Фото: flickr.com

Комментарии 2
здоровее будут30 минут назад
Я бы и в шторм задерживала.
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Patriot3 часа назад
Pràmim tà nebùt nav nebùtisks defekts. Estonia savulaik arì nogrima dèl atvèrtàm pacelamàm durvìm.
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