﻿ Из-за технических проблем задержали отправление парома Tallink в Стокгольм, Mixnews.lv

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В Рижском порту из-за небольших технических проблем на более чем три часа задержалось отправление в Стокгольм парома Isabelle компании Tallink Grupp. Пассажиры рассказали LTV, что проблемы возникли из-за открытых ворот.

Паром должен был отправиться в 17.30.

Rīgas ostā "nelielu tehnisku problēmu dēļ" vairāk nekā divas stundas aizkavējusies kompānijas "Tallink Grupp" prāmja "Isabelle" došanās uz Stokholmu, informē kompānija. Pasažieri LTV norāda, ka problēmas ir bijušas ar atveramajiem vārtiem; uzņēmums sīkākus komentārus nesniedz. pic.twitter.com/HNo04rJTlU — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 3, 2019

Позднее задержку отправления в рейс прокомментировали представители компании Tallink.

"Возникла необходимость провести сервисные технические работы, которые незамедлительно были начаты. Ремонт был необходим одному из механизмов закрывания так называемых дверей. Запланированное время прибытия парома в Стокгольм около 13 часов по шведскому времени, 4 января", - пояснили в компании.

Фото: flickr.com