﻿ Пропал Ингус Янсонс: в соцсетях не зарегистрирован, передвигается автостопом, Mixnews.lv

Происшествия |

32-летний Ингус Янсонс пропал 29 октября 2018 года в волости Вайвес Цесисского края, сообщает поисковая организация Bezvests.

Со слов близких известно, что Ингус в день пропажи в 6:30 вышел из своего дома и назад до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал.

Может находиться и в Литве: со слов родных, о информации, имеющейся в распоряжении полиции, 31 октября 2018 года Ингус пересекал литовско-латвийскую границу.

Просьба к водителям обратить внимание на дороги, которые ведут из Литвы в Латвию. Особенно на территории Бауски и Елгавы. Видземе, шосе А2, Рига-Сигулда-Берзкрогс.

Молодой человек может находиться как в Латвии, так и в других странах Европы.

Ингус передвигается в одиночку автостопом или пешком. Возможно, заезжает на заправки. В социальных сетях не зарегистрирован.