﻿ Ждете подарок из Нидерландов? Почта получила 80 мешков размокших посылок, Mixnews.lv

Происшествия |

Latvijas pasts в поврежденном виде получило почти 80 мешков посылок из Нидерландов, доставленных на самолете, сообщила представитель Latvijas pasts Винета Даниэлсоне.

В каждом мешке находится несколько десятков посылок - промокших или развалившихся от влажности настолько, что невозможно установить адресат.

Работники почты перепаковывают поврежденные посылки, чтобы обеспечить их доставку в случаях, когда это возможно. Каждая посылка маркируется наклейкой о том, что она была получена в поврежденном или промокшем виде, и письмом от Latvijas pasts. Чтобы выразить претензии о качестве посылки, получатель должен известить отправителя о поврежденной посылке, а тот в свою очередь должен обратиться в нидерландскую почтовую компанию. Латвийская почта уже известила нидерландского оператора о поврежденных посылках.

Клиент, получивший поврежденную посылку, может отказаться от нее и обратиться с претензией к отправителю. В связи с тем, что на некоторых посылках невозможно установить адресат, Latvijas pasts просит обращаться к отправителю, если посылка не прибыла в течение месяца.

В случае неясностей клиенты могут связаться с клиентским центром Latvijas pasts по телефонам 67008001, 27008001, электронной почте info@pasts.lv.

Фото из Flickr/Latvijas Pasts