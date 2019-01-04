﻿ ИТОГИ ГОДА: читатели назвали главную катастрофу и скандал 2018, Mixnews.lv

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Читатели портала Mixnews приняли участие в ежегодном голосовании "Итоги года", выбрав своих фаворитов в более чем десяти категориях. С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

По итогам голосования читателей портала Mixnews, трагедия в Кемерово стала главной катастрофой и скандалом 2018 года. За это событие свои голоса отдали 42.86 % читателей.

25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня", расположенный на одном из главных проспектов города. Площадь возгорания составила более 1600 квадратных метров. По данным МЧС России, очаг находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами — там проходил силовой кабель.

Огонь быстро перекинулся на четвертый этаж, где были расположены детские игровые комнаты и кинотеатр. Распространению пожара способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Второе место занимает отравление Скрипалей. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания). Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Великобритания обвинила Россию в отравлении, выслав 23 российских дипломата и сократив межгосударственное сотрудничество. Британию поддержали США и значительная часть стран Евросоюза, которые также выслали различное количество российских дипломатов. Российские власти все обвинения отвергают.

В свою очередь, 20.63 % читателей считают главной катастрофой и скандалом 2018 года расстрел в керченском колледже. 17 октября 2018 год днем произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и персонала учебного заведения, включая предполагаемого нападавшего, пострадали 67 человек.

В совершении преступления подозревается 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. По версии следствия, он заложил взрывное устройство в здании учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился.

Четвертое место - обрушение моста в Генуе. Обрушение 200-метрового участка автотрассы в Генуе (Италия) произошло днем 14 августа. Мост был построен в 1960-е годы и недавно ремонтировался, но после трагедии итальянские СМИ сразу же начали приводить данные о том, что его крайне некачественно обслуживали. Компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, решено было оштрафовать на 150 млн евро. В результате катастрофы погибло 43 человека, 4 из них дети.

И наименее важным событием в мире читатели сочли пожары в Калифорнии. Лесной пожар на севере американского штата Калифорния вспыхнул утром 8 ноября. Огонь практически уничтожил более 6700 зданий. Кроме этого, еще один очаг лесных пожаров появился и на юге штата.

Лесные пожары в американском штате Калифорния летом-осенью 2018 года были особенно разрушительными и привели к тяжёлым последствиям. По состоянию на 18 ноября известно о гибели по меньшей мере 80 человек, ещё 1000 числятся пропавшими без вести. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Пожары нанесли огромный экономический ущерб, который предварительно оценивается примерно в 3 миллиарда долларов США, и уничтожили более 10 тысяч домов.

Фото: flickr.com/PolitVesti.com, flickr.com/Việt Quốc, flickr.com/PRP Channel