﻿ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Фуры и легковушки продолжают "слетать" с латвийских дорог, Mixnews.lv

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Фуры и легковушки продолжают "слетать" с латвийских дорог (3)
Из-за ухудшения погодных условий резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными!
Как сообщает сообщество dtp_latvia, в кювет слетела и машина полиции.
В среду в окрестностях Тукумса, на дороге Лиепая-Рига произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — грузовая фура съехала с дороги в заснеженный кювет, сообщает в соцсети breaking.lv.
Для разрешения ситуации прибыли литовские спасатели, видимо, это оказалось дешевле, чем если бы на место прибыли бы латвийские службы, отмечает портал amizanti.lv.
Mēģina izvilkt kravas auto, kurš šorīt noslīdēja no šoseja #A9 #Pienava #Džukste #Tukums #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 3 января 2019 г.
Jūlija Hohlova pic.twitter.com/HUit5AlrO1
Automašīnu sanes uz šosejas #A8 Rīga-Jelgava #Lubauši #Olaine #Latvija, kad tā mēģina mainīt braukšanas joslu.— BreakingLV (@breakinglv) 4 января 2019 г.
Artūrs Seimanis pic.twitter.com/NqTK4F6M32
Slidenā ceļa dēļ, mašīna noslīd no šoseja #A8 Rīga-Jelgava #Lubauši #Olaine #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 января 2019 г.
Artūrs Seimanis pic.twitter.com/ebsSLZxmHl
Avārija Krasta un Turgeņeva ielu krustojumā #MaskavasForštate #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 января 2019 г.
Jezduni pic.twitter.com/cCEJmbGEhA
Avārija Vaiņodes un Tadaiķu ielu krustojumā #Ziepniekkalns #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 4 января 2019 г.
Agita Jansone pic.twitter.com/qFri8LfBq1
Kravas mikroautobuss izslīd uz ceļa #Jelgava novads #Latvija un gandrīz izraisa sadursmi.— BreakingLV (@breakinglv) 3 января 2019 г.
janka_no_balerijas pic.twitter.com/iTHoRxCfc1
Погодные условия в Латвии и в дальнейшем могут стремительно меняться — в течение ближайшей недели несколько раз будет усиливаться мороз, в западных и центральных районах возможна оттепель. При ясной и безветренной погоде температура воздуха будет стремительно падать, появится туман и иней. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, температура воздуха — от +5 до -15 градусов.
Vieglais auto, kurš vakar vakarā noslīdēja no ceļa #P132 Jaunmārupe - #Mārupe #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 3 января 2019 г.
Ainārs Kalniņš pic.twitter.com/eLQPJ2x36q