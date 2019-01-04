﻿ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Фуры и легковушки продолжают "слетать" с латвийских дорог, Mixnews.lv

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Фуры и легковушки продолжают "слетать" с латвийских дорог (3)

фото

Происшествия | 4 января 2019 года, 18:16

Из-за ухудшения погодных условий резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными!

Как сообщает сообщество dtp_latvia, в кювет слетела и машина полиции.

В среду в окрестностях Тукумса, на дороге Лиепая-Рига произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — грузовая фура съехала с дороги в заснеженный кювет, сообщает в соцсети breaking.lv.

Для разрешения ситуации прибыли литовские спасатели, видимо, это оказалось дешевле, чем если бы на место прибыли бы латвийские службы, отмечает портал amizanti.lv.

Погодные условия в Латвии и в дальнейшем могут стремительно меняться — в течение ближайшей недели несколько раз будет усиливаться мороз, в западных и центральных районах возможна оттепель. При ясной и безветренной погоде температура воздуха будет стремительно падать, появится туман и иней. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, температура воздуха — от +5 до -15 градусов.

Комментарии 3
1232 часа назад
Дороги своевременно обрабатывайте.
1
Ответить
ничего своего, кроме члена и души21 минуту назад
Driz visur bus lietuva - maxsima, k-senukai, kekavas putnu fabrika, linas agro, agrochema, bls-sanitex u.t.t
Ответить
Edža3 часа назад
Mes braukajam Lietuvā iepirkties janagada galdam
Ответить