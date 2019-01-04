﻿ Литовцы пришли на помощь "улетевшей" с дороги под Тукумсом фуре, Mixnews.lv

Происшествия |

В среду в окрестностях Тукумса, на дороге Лиепая-Рига произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие — грузовая фура съехала с дороги в заснеженный кювет, сообщает в соцсети breaking.lv.

Для разрешения ситуации прибыли литовские спасатели, видимо, это оказалось дешевле, чем если бы на место прибыли бы латвийские службы, отмечает портал amizanti.lv.

Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться, поэтому прогнозируется гололед на дорогах.

Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными.