﻿ Серьезное ДТП у Бикерниекского леса: движение транспорта ограничено, Mixnews.lv

Серьезное ДТП у Бикерниекского леса: движение транспорта ограничено (1)
Происшествия | 4 января 2019 года, 21:53
В Риге, между Пурвциемсом, Тейкой и Бикерниекским лесом, на перекрестке улиц Лиелварде и Бикерниеку произошла авария, в следствии которой затруднено движение транспорта. На место прибыли оперативные службы, в том числе полиция, бригады "скорой" помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.
Госполиция информирует, что произошло столкновение двух авто, поэтому рекомендует водителям по возможности выбирать другие маршруты передвижения.
Видеоматериалы публикует сообщество dtp_latvia.
Свидетельствами ДТП делятся очевидцы (фото Валдиса Сергеевса)
Млин. Очень много ездунов появилось-правила знают,а ехать не умеют!
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