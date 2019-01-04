﻿ Серьезное ДТП у Бикерниекского леса: движение транспорта ограничено, Mixnews.lv

Происшествия |

В Риге, между Пурвциемсом, Тейкой и Бикерниекским лесом, на перекрестке улиц Лиелварде и Бикерниеку произошла авария, в следствии которой затруднено движение транспорта. На место прибыли оперативные службы, в том числе полиция, бригады "скорой" помощи и Государственной пожарно-спасательной службы.

Госполиция информирует, что произошло столкновение двух авто, поэтому рекомендует водителям по возможности выбирать другие маршруты передвижения.

Видеоматериалы публикует сообщество dtp_latvia.

Свидетельствами ДТП делятся очевидцы (фото Валдиса Сергеевса)