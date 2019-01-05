﻿ Водителям на заметку! Снег и гололед осложняют движение по всей Латвии, Mixnews.lv

Происшествия |

Cнег и гололед затрудняет движение транспорта по главным и региональным дорогам страны. Об этом информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На уборку дорог выведено 185 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Несмотря на то, что дороги расчищаются от снежных заносов и обрабатываются противоскользящими материалами, происходят аварии, их колчиство больше, чем в обычные дни - машины заносит, водители порой теряют управление.

Как сообщает сообщество dtp_latvia, авария произошла на дороге Рига-Даугавпилс.

Прошлой ночью произошло серьезное ДТП в Вентспилсе, где столкнулась легковушка и машина "скорой" помощи. От удара оперативный транспорт опрокинулся на проезжую часть. Других подробностей ока нет.

За минувшие сутки произошло 82 ДТП, в них пострадали 18 человек, в том числе пешеходы и велосипедисты, сообщает полиция.

Погодные условия в Латвии и в дальнейшем могут стремительно меняться — в течение ближайшей недели несколько раз будет усиливаться мороз, в западных и центральных районах возможна оттепель. При ясной и безветренной погоде температура воздуха будет стремительно падать, появится туман и иней. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега, температура воздуха — от +5 до -15 градусов.