﻿ Трагическая суббота: при пожаре в Риге погиб человек, Mixnews.lv

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За прошедшие сутки в пожарах один человек погиб и один пострадал, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце, вчера в 15.14 поступил вызов на пожар в Кегумском крае. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в жилом доме на площади 5 кв. м горят дрова и бытовая утварь, образовалось сильное задымление.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались восемь человек, еще одного человека спасли очевидцы, он был передан медикам. В 17.22 пожар был ликвидирован.

В 20.15 пожарные выехали по вызову на пожар в одном из зданий в Риге. Открытым пламенем было охвачено все здание площадью 100 кв. м. В пожаре погиб один человек. Пожар удалось ликвидировать около 24.00.

За сутки зарегистрировано 14 пожаров: семь - в Риге, два - в других городах и пять - в краях Латвии.

ГПСС получила также девять вызовов на спасательные работы, пять вызовов оказались ложными.

С начала года в Латвии зарегистрировано 85 пожаров, в пожарах пострадали семь и погибли четыре человека.

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