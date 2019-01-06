﻿ Заставлял есть хлеб с горчицей: латвиец осужден за насилие над детьми, Mixnews.lv

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Земгальский районный суд в Елгаве приговорил шестимесячному тюремному сроку мужчину, который был осужден за насилие над своими детьми - мужчина регулярно бил своих детей ремнем, а также заставлял их есть хлеб с горчицей. Обвиняемый также использовал другие способы физического и эмоционального насилия по отношению к своим детям, свидетельствует решение суда.

Согласно решению суда, мужчина не менее одного раза в неделю бил своих малолетних сыновей ремнем, грубо их обзывал и заставлял их есть хлеб с горчицей. Отмечается, что один из детей не является биологическим сыном осужденного. Мужчина также проявлял насилие к своей сожительнице.

Осужденный признал свою вину в содеянном и признался, что заключил договор с прокурором о наказании.

В решении суда также указано, что на иждивении мужчины в целом находятся четыре несовершеннолетних ребенка. Известно, что осужденный работал в Германии.

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