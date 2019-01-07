﻿ Калниньш: солдаты воровали экипировку для перепродажи, Mixnews.lv

Происшествия |

Экипировка со складов Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) была украдена для дальнейшей перепродажи, рассказал в интервью Rīta panorāma на LTV командир НВС Леонид Калниньш.

Он подтвердил, что к этому делу причастны три армейских должностных лица, а также заверил, что ему стыдно за происходящее, и виновные понесут серьезное наказание. На сегодня рассматривается и ответственность других лиц.

По словам Калниньша, с 2017 года в НВС начала реорганизация системы обеспечения армии, которая все еще продолжается. Однако, как отметил командир Национальных вооруженных сил, находятся и те, кто хочет обойти, сломать или деградировать этот процесс.

По данным Военной полиции, к делу о присвоении военной экипировки в крупных размерах и на протяжении длительного времени причастны несколько должностных лиц НВС. Служебная проверка по фактам кражи приборов ночного видения была начата 31 августа 2018 года. Трое военнослужащих отстранены от исполнения служебных обязанностей, а еще один уволен.

Фото: Flickr/Program Executive Office Soldier