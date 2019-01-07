﻿ В Лиепае пропал 27-летний Никс Салениекс, Mixnews.lv

Происшествия |

27-летний Никс Салениекс пропал 20 декабря в Лиепае, около 22-23 часов, сообщает BEZVESTS.LV. Со слов родственников он был в гостях у сестры, после чего ушел в неизвестном направлении.

До сих пор ни домой, ни к родным не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал.

Извеcтно, что в Лиепае вышел из дома на улице Улиха, 132, направляясь в сторону Гробини.

Просим также обратить внимание на фото тем, ко находится в районе Центрального Рижского вокзала: по пока не подтвержденной информации Никс может быть и там.

Приметы: ростом 170 см, весом около 60 кг. Волосы черные, средней длины.

При себе была банковская карта Swedbank, карта кодов, телефон.

Был одет в рваные черные джинсы, черную куртку "Adidas", черный джемпер той же фирмы с белыми буквами, на ногах были боты "Nike" боты, на голове серая шапка.

Просьба ко всем, кто видел молодого мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.