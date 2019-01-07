﻿ Убийство в Вецмилгрависе: мужчина умер от кровопотери, "скорая" не приехала, Mixnews.lv

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Соседи убитого в Вецмилгрависе в минувшую среду, 2 января, 42-летнего мужчины считают, что в его гибели виноваты сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Об этом сообщает передача Degpunktā.

По словам соседей, мужчина стучал во все квартиры на этаже, прося о помощи. Как рассказал журналистам сосед Харийс, мужчина сильно поранил руку. Харийс позвонил медикам "скорой", однако ему отказали в вызове. В СНМП ему посоветовали наложить повязку на рану пострадавшего.

Между тем представитель "скорой" Илзе Букша в разговоре с журналистами указала, что вызов в Вецмилгравис они в тот день не получали. По словам Букши, все вызовы регистрируются в электронной системе, а информации об этом случае в распоряжении медиков не было.

Как рассказали соседи погибшего, когда мужчина понял, что медики приезжать не собираются, он ушел в свою квартиру, предварительно выставив в коридор своего кота. На следующее утро полиция обнаружила труп мужчины.

"Человек истекал кровью, просил помощи у соседей, залил кровью весь подъезд. Звонил в "скорую", где на вызов приехать отказались. Человек истек кровью и умер", - рассказал журналистам сосед Харийс.

Харийс заявил, что после того, как на следующее утро приехали сотрудники полиции и обнаружили тело погибшего, он решил пойти по кровавым следам, которые оставил на лестничной клетке сосед. Следы привели Харийса к квартире на четвертом этаже, дверная ручка которой была вся в крови.

В полиции журналистам пояснили, что обитатель четвертого этажа арестован за насильственное нападение. По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина на протяжении 48 часов с момента задержания находился в изоляторе. В пятницу, 4 января, обитатель квартиры на четвертом этаже был передан суду, который будет принимать решение о мерах пресечения – заключении под стражу.

Как отмечает Degpunktā, задержанный категорически отрицает свою вину.

Кроме того, полиция сообщает, что погибший ранее попадал в поле зрения полиции за различные нарушения, в том числе и за употребление наркотических веществ.

Между тем, если задержанный будет признан виновным, ему придется отбывать тюремное наказание сроком от трех до 15 лет.

Фото: Skaties.lv