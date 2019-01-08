﻿ Под Валкой в жилом доме прогремел взрыв газа: один человек пострадал, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник, 7 января, в двухэтажном жилом доме в Валкском крае произошел взрыв газа, при котором пострадал один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вызов в ГПСС поступил около двух часов дня. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что, скорее всего, произошел взрыв газа, так как в воздухе чувствовался характерный запах.

Из дома были эвакуированы шесть человек, один из них получил травмы и был передан медикам скорой помощи. В здании в результате взрыва оказались повреждены внутренние и наружные стены, поэтому пожарные ограничили доступ к нему.

В самоуправлении Валкского края сообщили, что три жильца дома, где произошел взрыв, размещены в социальных квартирах, остальные поселились у родственников или друзей.

Во вторник, 8 января, дом обследует инженер-строитель, а затем будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.

Полиция по факту взрыва начала уголовный процесс и расследует его обстоятельства.

Фото: pixabay.com