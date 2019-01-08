﻿ Старая Рига: мужчина упал на скользком тротуаре, возбуждено дело, Mixnews.lv

Происшествия |

5 января в 11.54 Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что некий мужчина упал на нечищенном тротуаре в Старой Риге и получил травму плеча. На указанный адрес выехал ближайший патрульный экипаж. Об этом сообщается на странице РМП в Facebook.

Прибыв на место, полицейские констатировали, что тротуар полностью покрыт льдом и не обработан специальными средствами. По факту нечищенного от снега и льда тротуара начато административное делопроизводство.

Максимальный штраф за данное нарушение для физических лиц составляет 350 евро, для юридических - 1400 евро. Также пострадавший имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.

Всего в этом сезоне Рижская полиция самоуправления получила информацию о 64 случаях, когда из-за нечищенной дороги люди получили различные травмы.