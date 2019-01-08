﻿ Старая Рига: мужчина упал на скользком тротуаре, возбуждено дело, Mixnews.lv

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Старая Рига: мужчина упал на скользком тротуаре, возбуждено дело (15)

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Происшествия | 8 января 2019 года, 14:56

5 января в 11.54 Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что некий мужчина упал на нечищенном тротуаре в Старой Риге и получил травму плеча. На указанный адрес выехал ближайший патрульный экипаж. Об этом сообщается на странице РМП в Facebook.

Прибыв на место, полицейские констатировали, что тротуар полностью покрыт льдом и не обработан специальными средствами. По факту нечищенного от снега и льда тротуара начато административное делопроизводство.

Максимальный штраф за данное нарушение для физических лиц составляет 350 евро, для юридических - 1400 евро. Также пострадавший имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.

Всего в этом сезоне Рижская полиция самоуправления получила информацию о 64 случаях, когда из-за нечищенной дороги люди получили различные травмы.

Комментарии 15
Ага2 часа назад
Не надо 5 раз чистить.надо один раз посыпать песком с солью, или просто хоть песком.люди травмы получают, и серьезные.пока кто то на диване лежит
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кот2 часа назад
Старая Рига.Вы посмотрите что таорится на переферие:пешеходные дорожки неделями не чистятся а муницмпальная полиция раскатывается на транспорте.Пешком то они не ходят.
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Василий2 часа назад
При нашей погоде это неизбежно. Невозможно требовать от дворников чистить по пять раз в день эти тротуары несчастные, за те деньги, что они получают, я бы даже с кровати не вставала:(
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