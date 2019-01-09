﻿ Рига: девочка пришла в школу вся в синяках, учителя вызвали полицию, Mixnews.lv

Происшествия |

Государственная полиция 7 января получила вызов в одну из рижских школ, где у 10-летней девочки на руках и ногах были констатированы синяки, вероятно, возникшие из-за побоев матери. Чтобы выяснить обстоятельства случившегося была вызвана полиция, которая завела административное дело.

Изначально с ребенком пообщались социальный работник и медсестра. Девочка рассказала, что накануне днем ее ремнем выпорола мать, которая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую девочку осмотрели прибывшие на место врачи Службы неотложной медицинской помощи. Констатировав, что состояние ребенка удовлетворительное и в госпитализации она не нуждается, девочка была доставлена в кризисный центр, о чем была проинформирована ее мать.

Было установлено, что мать ребенка, 1983 года рождения, уже ранее попадала в поле зрения полиции по такому же поводу.

В связи со случившемся начато административное дело о физическом и эмоциональном насилии над ребенком.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. О произошедшем проинформирован сиротский суд и социальная служба.

Полиция выразила благодарность школьным работникам школы , которые были наблюдательны и действовали соответственно ситуации, о пострадавшей девочке сообщив ответственным служба.

Также правоохранительные органы призывают жителей не быть безразличными и, если возникают какие-либо подозрения, что в семье за ребенком осуществляется недостаточный уход или ему грозит насилие, об этом незамедлительно сообщать полиции.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download