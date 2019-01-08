﻿ Пожар в Кенгарагсе: квартира горела открытым пламенем, есть пострадавшие, Mixnews.lv

Пожар в Кенгарагсе: квартира горела открытым пламенем, есть пострадавшие (1)
Пожар возник в многоквартирном доме в Кенгарагсе, на улице Прушу, 21/2, рядом с общежитием. Об этом порталу Mixnews сообщили свидетели.
По свидетельству очевидцев, на место прибыли оперативники, в том числе бригады "скорой" помощи, 3 машины ГПСС, 2 полиции.
"Обесточили весь дом, горит малосемейка, рядом с общежитием, недалеко от магазина Maxima. Тут пипец что творится", - пишут люди в группе "Кенгарагс" на Facebook.
Государственная пожарно-спасательная служба вызов на пожар на улице Прушу получила в 19:47, рассказала глава пресс-службы ГПСС Инта Палкавниеце.
Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, на месте работали 28 пожарных.
Кроме того, на месте ЧП работали 5 бригад "скорой" помощи, в больницу доставлены трое пострадавших.
Один из пострадавших отравился дымом, во втором случае возникло обострение хронической болезни, а третий пострадавший получил травму спины, информировали в Службе неотложной медицинской помощи.
Медики осмотрели еще трех пациентов, но они от госпитализации отказались.
Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места ЧП.
Ugunsgrēks dzīvojamās mājas dzīvoklī Prūšu ielā 21/2 #Ķengarags #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) January 8, 2019
Madara Daktere pic.twitter.com/PaWwBpHClk
Ugunsgrēks dzīvojamās mājas dzīvoklī Prūšu ielā 21/2 #Ķengarags #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) January 8, 2019
Aleksandrs Ivanovs pic.twitter.com/q3Q0I92QF8
Ugunsgrēks dzīvojamās mājas dzīvoklī Prūšu ielā 21/2 #Ķengarags #Rīga #Latvija. pic.twitter.com/85EQPaZywK— BreakingLV (@breakinglv) January 8, 2019
Фото: очевидцы, Александр Иванов