﻿ Пожар в Кенгарагсе: квартира горела открытым пламенем, есть пострадавшие, Mixnews.lv

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Пожар возник в многоквартирном доме в Кенгарагсе, на улице Прушу, 21/2, рядом с общежитием. Об этом порталу Mixnews сообщили свидетели.

По свидетельству очевидцев, на место прибыли оперативники, в том числе бригады "скорой" помощи, 3 машины ГПСС, 2 полиции.

"Обесточили весь дом, горит малосемейка, рядом с общежитием, недалеко от магазина Maxima. Тут пипец что творится", - пишут люди в группе "Кенгарагс" на Facebook.

Государственная пожарно-спасательная служба вызов на пожар на улице Прушу получила в 19:47, рассказала глава пресс-службы ГПСС Инта Палкавниеце.

Пожару был присвоен повышенный уровень опасности, на месте работали 28 пожарных.

Кроме того, на месте ЧП работали 5 бригад "скорой" помощи, в больницу доставлены трое пострадавших.

Один из пострадавших отравился дымом, во втором случае возникло обострение хронической болезни, а третий пострадавший получил травму спины, информировали в Службе неотложной медицинской помощи.

Медики осмотрели еще трех пациентов, но они от госпитализации отказались.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места ЧП.

Фото: очевидцы, Александр Иванов