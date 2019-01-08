﻿ Пропала 42-летняя лиепайчанка Елена Гнебко; родные просят помощи, Mixnews.lv

Происшествия |

42-летняя лиепайчанка Елена Гнебко пропала 31 декабря 2018 года, сообщает BEZVESTS.LV.

По словам родных, женщина вышла из дома в последний день старого года в 2 часа дня и до сих пор домой не вернулась, никаких вестей о себе тоже не подавала.

В Лиепае живет недавно, переехала в декабре, знакомых и друзей нет. Задекларировано место жительства в Вентспилсе.

ПРИМЕТЫ: рост 164 cm, худощавого телосложения, с короткими темными волосами, карими глазами, лицо в области подбородка перекошено вправо, нет передних зубов.

Была одета: в черную куртку с капюшоном, зеленые брюки, обута в красные спортивные туфли.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или что-то знает о ее возможном месте нахождения, срочно сообщать в BEZVESTS.LV по номеру +371 22 084 084 или в полицию по телефону 110.