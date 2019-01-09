﻿ Латвийский тяжелоатлет Виктор Щербатых попал в тяжелую аварию, Mixnews.lv

Латвийский тяжелоатлет Виктор Щербатых попал в тяжелую аварию (1)

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Происшествия | 9 января 2019 года, 14:11

Бывший тяжелоатлет Виктор Щербатых попал в аварию на мотоцикле во время своего отпуска в Таиланде. На данный момент он находится в больнице, сообщает портал Delfi.

Согласно информации в распоряжении портала, Щербатых попал в ДТП 5 января. После несчастного случая мужчину без сознания доставили в местную больницу - у спортсмена обнаружили перелом скулы и сотрясение мозга.

Как сам Щербатых рассказал изданию KasJauns, кто-то выбежал перед его мотоциклом и спортсмен упал с транспортного средства.

Щербатых пришел в себя только в больнице. Бывший спортсмен указал, что он не был в состоянии алкогольного опьянения и ему только лишь не повезло.

В карьере Шербатых есть не только серебро и бронза Олимпиад, но и золото чемпионата мира 2007 года, а также три бронзовых медали мировых первенств. Он является пятикратным чемпионом Европы, кроме того в его коллекции — по одному серебру и бронзе европейских первенств.

Сейчас Щербатых является президентом латвийского союза клубов тяжелой атлетики (LSKA).

Фото: личный архив Щербатых

Комментарии 1
Андрей29 минут назад
Что в таких случаях, желают....скорейшего выздоровления, Виктору
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