﻿ По дороге в Ригу пропала 42-летняя жительница Вецумниеки, Mixnews.lv

По дороге в Ригу пропала 42-летняя жительница Вецумниеки
Происшествия | 9 января 2019 года, 16:13
42-летняя жительница Вецумниеки Елена Риекстиня, по словам близких, пропала 12 декабря 2018 года, возможно, по дороге из Вецумниеки в Ригу, сообщает BEZVESTS.LV.
В этот день она планировала приехать в столицу Латвии, но так и не доехала.
Последний раз общалась с сыном 8 декабря, 12 декабря созванивались по телефону. Но в Риге женщину родные так и не дождались.
ПРИМЕТЫ: рост 160 cm, стройная, блондинка с короткой стрижкой.
Просьба ко всем, кто видел пропавшую или, возможно, что-то знает о ее месте нахождения, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.