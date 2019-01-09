﻿ По дороге в Ригу пропала 42-летняя жительница Вецумниеки, Mixnews.lv

Происшествия |

42-летняя жительница Вецумниеки Елена Риекстиня, по словам близких, пропала 12 декабря 2018 года, возможно, по дороге из Вецумниеки в Ригу, сообщает BEZVESTS.LV.

В этот день она планировала приехать в столицу Латвии, но так и не доехала.

Последний раз общалась с сыном 8 декабря, 12 декабря созванивались по телефону. Но в Риге женщину родные так и не дождались.

ПРИМЕТЫ: рост 160 cm, стройная, блондинка с короткой стрижкой.

Просьба ко всем, кто видел пропавшую или, возможно, что-то знает о ее месте нахождения, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.