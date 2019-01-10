﻿ В Кенгарагсе у магазина найден труп мужчины: задержаны охранники, Mixnews.lv

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В субботу, 5 января, вечером жители Кенгарагса обнаружили у торгового центра лежащего мужчину. Прохожие вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины, сообщает Госполиция.

Кроме того, у покойного также были видны телесные повреждения. Сообщается, что в тот день мужчина был замечен в помещениях торгового центра, двое мужчин в форме охранников схватили его за одежду и вывели на улицу. Очевидцы указали, что мужчина не сопротивлялся и, возможно, был пьян, его лицо было в крови.

На данный момент полиция выясняет обстоятельства случившегося. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют действия охранников, которые оставили на улице человека в беспомощном состоянии. Оба охранника были задержаны.

В связи со случившимся начат уголовный процесс. В случае, если вина охранников будет доказана, им грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет, кратковременного лишения свободы или штрафа.